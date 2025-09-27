Zone rosse dietrofront | il Consiglio di Stato dà ragione al prefetto di Napoli e sospende la sentenza del Tar

27 set 2025

Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare la decisione del Tar Campania che lo scorso luglio aveva annullato il provvedimento sulle cosiddette "zone rosse" a Napoli, adottato e poi reiterato dal prefetto Michele di Bari.La misura era stata impugnata da alcune associazioni, che avevano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

