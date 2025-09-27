Zone rosse bivacchi di fortuna nella piscina di via Carlo Magno | sgomberata dai carabinieri

Parmatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il controllo della struttura comunale che ospita la piscina di Via Carlo Magno, i carabinieri hanno individuato dei bivacchi di fortuna, dove anche in passato alcuni residenti avevano segnalato la presenza di alcune persone. All’interno della struttura, è stata rintracciata una persona. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zone - rosse

