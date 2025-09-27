Zone rosse a Napoli il Consiglio di Stato sospende la decisione del Tar
Accolto il ricorso contro la sentenza di luglio: l’udienza di merito fissata per febbraio 2026. Confermato l’interesse pubblico a mantenere valide le ordinanze del prefetto Michele di Bari sulle zone rosse nelle aree più delicate della città. Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che riguarda le ordinanze prefettizie per alcune aree sensibili della città. Il Consiglio . 🔗 Leggi su 2anews.it
Zone rosse, c'è il sì del Consiglio di Stato. Il prefetto: «La sicurezza al primo posto» - Il Consiglio di Stato ha infatti accolto, in sede cautelare, il ricorso dell'Ufficio territoriale di governo e sospeso
Zone rosse, sospeso lo stop: il Consiglio di Stato sospende la sentenza Tar - Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha accolto l'istanza cautelare e sospeso la sentenza del Tar Campania del luglio scorso, fissando l'esame nel merito al 12 febbraio del prossimo anno.