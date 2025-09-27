Zone rosse a Napoli il Consiglio di Stato sospende la decisione del Tar

Accolto il ricorso contro la sentenza di luglio: l'udienza di merito fissata per febbraio 2026. Confermato l'interesse pubblico a mantenere valide le ordinanze del prefetto Michele di Bari sulle zone rosse nelle aree più delicate della città. Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che riguarda le ordinanze prefettizie per alcune aree sensibili della città. Il Consiglio

