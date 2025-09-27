ROMA – L’Assemblea Parlamentare dell’Osce sta partecipando alla missione di osservazione delle elezioni parlamentari in Moldavia, che si svolgeranno domenica 28 settembre, con la collaborazione di oltre 90 parlamentari provenienti da più di 30 paesi. La delegazione italiana, guidata dal deputato Eugenio Zoffili, è composta dai senatori Anna Bilotti e Giuseppe De Cristofaro e dai deputati Fabrizio Comba, Mauro Del Barba ed Emanuele Loperfido. Il team italiano svolgerà le attività di osservazione elettorale nella città di Chi?in?u e a Cimi?lia. “Questa missione – dichiara Zoffili, Presidente della Delegazione italiana e Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare OSCE – è fondamentale per garantire la trasparenza e la regolarità delle elezioni parlamentari, che avranno un ruolo cruciale per gli equilibri europei. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Zoffili: “L’Italia ospita la più grande comunità moldava, domenica ben 75 seggi nel nostro Paese”