Zhegrova suona la carica dopo Juve Atalanta spunta anche una promessa ai tifosi! Il messaggio dell’esterno kosovaro – FOTO

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zhegrova suona la carica su Instagram: dopo il suo ingresso nel finale contro l’Atalanta, promette il massimo impegno ai tifosi bianconeri. Non c’è tempo per pensare al pareggio, bisogna subito guardare avanti e lavorare ancora più duramente. È questo il messaggio, forte e chiaro, lanciato da  Edon Zhegrova  sui social network pochi minuti dopo il fischio finale di  Juve- Atalanta. L’esterno kosovaro, entrato in campo nel finale di partita, ha affidato al suo profilo  Instagram  il suo pensiero, suonando la carica in vista dei prossimi impegni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edon Zhegrova (@edonzhegrova10) Zhegrova Juve: la promessa social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

zhegrova suona la carica dopo juve atalanta spunta anche una promessa ai tifosi il messaggio dell8217esterno kosovaro 8211 foto

© Juventusnews24.com - Zhegrova suona la carica dopo Juve Atalanta, spunta anche una promessa ai tifosi! Il messaggio dell’esterno kosovaro – FOTO

In questa notizia si parla di: zhegrova - suona

Zhegrova-Juve, contatto! Dopo David, anche l'ala del Lille con Nico Gonzalez a Madrid - Però pure atletismo, per far sì che le magagne difensive del portoghese vengano successivamente coperte. Si legge su tuttosport.com

Juventus, dopo aver chiuso Zhegrova e Openda Comolli si fionda su Jonathan Clauss - Dopo aver definito l’arrivo in attacco di Lois Openda ed Edon Zhegrova, i dirigenti bianconeri hanno ... Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Zhegrova Suona Carica Dopo