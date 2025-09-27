Zhegrova suona la carica dopo Juve Atalanta spunta anche una promessa ai tifosi! Il messaggio dell’esterno kosovaro – FOTO

Zhegrova suona la carica su Instagram: dopo il suo ingresso nel finale contro l’Atalanta, promette il massimo impegno ai tifosi bianconeri. Non c’è tempo per pensare al pareggio, bisogna subito guardare avanti e lavorare ancora più duramente. È questo il messaggio, forte e chiaro, lanciato da Edon Zhegrova sui social network pochi minuti dopo il fischio finale di Juve- Atalanta. L’esterno kosovaro, entrato in campo nel finale di partita, ha affidato al suo profilo Instagram il suo pensiero, suonando la carica in vista dei prossimi impegni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edon Zhegrova (@edonzhegrova10) Zhegrova Juve: la promessa social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

