Zhegrova Juve, il tecnico spiega la gestione del kosovaro: il suo inserimento è graduale a causa del lungo stop e dei tanti impegni. Pochi minuti in campo, ma una grande fiducia per il futuro. Al termine del pareggio contro l’ Atalanta, il tecnico della Juve, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa anche di Edon Zhegrova, spiegando i motivi del suo impiego ancora limitato. Per l’esterno kosovaro, rientrato da poco dopo un lunghissimo infortunio, il club ha studiato un percorso di inserimento graduale, senza forzare i tempi. Zhegrova Juve: il piano a lungo termine di Tudor. Subentrato anche stasera nel finale di partita, Zhegrova sta mettendo minuti nelle gambe un passo alla volta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Zhegrova Juve, Tudor esalta così l'esterno: «È appena arrivato ma ha qualità». Poi svela questo sulla sua gestione in futuro