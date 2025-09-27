Zhegrova Juve Tudor esalta così l’esterno | È appena arrivato ma ha qualità Poi svela questo sulla sua gestione in futuro
Zhegrova Juve, il tecnico spiega la gestione del kosovaro: il suo inserimento è graduale a causa del lungo stop e dei tanti impegni. Pochi minuti in campo, ma una grande fiducia per il futuro. Al termine del pareggio contro l’ Atalanta, il tecnico della Juve, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa anche di Edon Zhegrova, spiegando i motivi del suo impiego ancora limitato. Per l’esterno kosovaro, rientrato da poco dopo un lunghissimo infortunio, il club ha studiato un percorso di inserimento graduale, senza forzare i tempi. Zhegrova Juve: il piano a lungo termine di Tudor. Subentrato anche stasera nel finale di partita, Zhegrova sta mettendo minuti nelle gambe un passo alla volta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zhegrova - juve
Zhegrova Juve, il like a David ha fatto scatenare i tifosi ma la realtà è ben diversa: cosa filtra sul possibile interesse dei bianconeri
Mercato Juve, ricordi Zhegrova? La scelta del Lille sull’attaccante, potrebbe essere questo il suo futuro nelle prossime settimane! L’indiscrezione che ‘avvisa’ i club interessati
Zhegrova Juve, cosa c’è di vero sul possibile ritorno di fiamma: spunta il Marsiglia sul talento del Lille. Il punto
Zhegrova si è preso la scena in Juventus-Atalanta Da quando è entrato in campo, la Juventus ha sensibilmente migliorato la propria prestazione. Attenzione al Re Leone #Zhegrova #JuventusAtalanta #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook
La Juve poteva vincere ma ha avuto 2 schemi: -1° t palla ad Yildiz -2° t palla a Zhegrova Persi tra Verona e Atalanta i punti presi con l'Inter. Se alla squadra che arriva 4° da 5 anni aggiungi mezzi giocatori, incompiuti o scarti è difficile che le cose vadano divers - X Vai su X
Zhegrova Juventus, può giocare dal primo minuto? Le dichiarazioni di Tudor non lasciano dubbi: ecco come sta andando il recupero dell’esterno - Le ultimissime novità dette da Tudor sull’esterno bianconero Nella conferenza stampa di vigilia della delicata sfida contro l’Atalanta, l’allenatore de ... Lo riporta juventusnews24.com
DECISIONE a sorpresa in casa Juve | Tudor spiazza tutti: la novità esalta tutto l’ambiente - Perché la Juventus ha quasi cambiato pelle dopo un mercato che l’ha vista grande protagonista. Riporta ternananews.it