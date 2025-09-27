Zhegrova Juve contro l’Atalanta ci sarà l’esordio da titolare? Cambiano le sensazioni rispetto a quanto trapelava nelle scorse ore… Cosa sta succedendo adesso

Zhegrova Juve, contro l’Atalanta farà il suo esordio da titolare? Nuove sensazioni rispetto a quanto emergeva nelle scorse ore. Cosa succede. Un’altra sorpresa, un’altra rivoluzione. Igor Tudor mescola di nuovo le carte e, per la super sfida contro l’ Atalanta, è pronto a lanciare un tridente offensivo inedito, giovane e pieno di fantasia. Secondo le ultime indiscrezioni, a partire titolare sarà Loïs Openda, supportato da Kenan Yildiz e, a sorpresa, dal primo minuto, dall’eroe del Derby d’Italia, Vasilije Adzic. JUVE ATALANTA LIVE La grande occasione per Adzic. Dopo il gol da favola che ha piegato l’Inter, per il giovane fantasista montenegrino arriva subito la ricompensa più bella: una maglia da titolare in un big match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

