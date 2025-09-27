Zeljkovi? fiducioso | Handanovic diventerà un allenatore di alto livello

Zeljkovi?, le parole di stima per l’ex portiere dell’Inter e amico fraterno Samir Handanovic: «Diventerà un allenatore di alto livello». Zoran Zeljkovi?, ex centrocampista sloveno con una lunga carriera tra campionati nazionali ed esperienze internazionali, ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua vita professionale, soffermandosi anche sulla sua attuale avventura da allenatore. L’ex giocatore ha raccontato come, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, abbia intrapreso con convinzione la strada della panchina. Tra i temi trattati non poteva mancare un riferimento a Samir Handanovic, ex portiere e capitano dell’ Inter, nonché suo connazionale e grande amico. 🔗 Leggi su Internews24.com

