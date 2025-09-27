Zelensky | Putin punta all' allargamento del confitto a un altro Paese europeo Nato | non cerchiamo lo scontro con Mosca ma pronti alla difesa
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in un briefing tenuto oggi a Kiev che il leader del Cremlino Vladimir Putin starebbe testando la capacità dell’Europa di rispondere ai suoi attacchi puntando ad un allargamento del confitto in Ucraina ad un altro Paese europeo. E finora avrebbe verificato che gli europei non sono ancora in grado di proteggere i loro cieli dai moderni droni russi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
