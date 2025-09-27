Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in un briefing tenuto oggi a Kiev che il leader del Cremlino Vladimir Putin starebbe testando la capacità dell’Europa di rispondere ai suoi attacchi puntando ad un allargamento del confitto in Ucraina ad un altro Paese europeo. E finora avrebbe verificato che gli europei non sono ancora in grado di proteggere i loro cieli dai moderni droni russi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Zelensky: Putin punta all'allargamento del confitto a un altro Paese europeo. Nato: non cerchiamo lo scontro con Mosca, ma pronti alla difesa