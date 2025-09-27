Zelensky | Putin prepara l’attacco a un altro Paese europeo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme diretto: la Russia non si fermerà in Ucraina e sta preparando un’operazione contro un altro Paese europeo. Secondo quanto riportato dal Guardian, il leader di Kiev ha accusato Mosca di aver condotto nelle ultime settimane incursioni con droni non solo per colpire, ma soprattutto per testare le difese della Nato. “Putin non aspetterà di finire la sua guerra in Ucraina – ha dichiarato Zelensky – aprirà un altro fronte, in un’altra direzione. Nessuno sa quale, ma è questo ciò che vuole”. A suo parere, le difficoltà dei governi europei nel contrastare la minaccia rappresentata dai droni russi mostrano un punto debole che Mosca intende sfruttare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

