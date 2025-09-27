Zelensky | ‘Israele ci ha fornito un sistema Patriot’

Lo ha dichiarato Zelensky in una conferenza stampa, senza specificare se Kiev lo abbia acquistato o ricevuto gratuitamente.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che "un sistema antimissile Patriot fornito da Israele é operativo in Ucraina da un mese, altri due sistemi sono in arrivo". - X Vai su X

