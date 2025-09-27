Zelensky | ‘Israele ci ha fornito un sistema Patriot’

Imolaoggi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha dichiarato Zelensky in una conferenza stampa, senza specificare se Kiev lo abbia acquistato o ricevuto gratuitamente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

