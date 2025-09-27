Zelensky dice che la Russia potrebbe attaccare l'Italia coi droni Tajani | Non siamo un obiettivo
Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'Italia potrebbe essere il prossimo Paese a finire nel mirino dei droni russi. Tajani tuttavia nega: "Non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale e non credo che l'Italia sia un obiettivo militare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Zelensky dice che la Russia potrebbe attaccare l’Italia coi droni. Tajani: “Non siamo un obiettivo” - Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l’Italia potrebbe essere il prossimo Paese a finire nel mirino dei droni russi. Come scrive fanpage.it
Allarme di Zelensky sui droni russi: 'L'Italia potrebbe essere la prossima'. Dombrovskis: 'L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca' - Il commissario Ue per l'Economia: 'Mosca ha mire oltre l'Ucraina, il muro di droni per difenderci'. Riporta ansa.it