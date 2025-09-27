Zelensky chiede i missili Tomahawk a Trump | rischio escalation
Missili Tomahawk, l’arma strategica che Zelensky vuole per cambiare il corso della guerra. In un gesto che potrebbe cambiare gli equilibri del conflitto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ufficialmente al presidente statunitense Donald Trump la fornitura dei missili Tomahawk. La notizia, riportata dal Telegraph, arriva mentre la tensione tra Russia e NATO tocca nuovi picchi. Missili Tomahawk per costringere Putin a trattare. Secondo fonti diplomatiche, Zelensky avrebbe motivato la richiesta con l’urgenza di “costringere Putin a trattare seriamente”. I Tomahawk, missili da crociera a lungo raggio, rappresenterebbero un salto strategico per le difese ucraine, capaci di colpire obiettivi sensibili con precisione chirurgica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
La Russia ha 5.500 testate nucleari però Zelensky chiede a Trump "arma cruciale". Quello che si chiama senso della realtà. Medvedev risponde così: "La Russia potrebbe impiegare armi contro le quali nemmeno un rifugio antiaereo offrirebbe protezione".
