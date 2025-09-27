Zelensky avverte sui droni russi | L’Italia potrebbe essere la prossima

Nel suo messaggio, Volodymyr Zelensky ha analizzato quelli che dal suo punto di vista sarebbero gli obiettivi di queste improvvise incursioni aeree. "Putin sta testando ciò che hanno gli europei", ha spiegato il presidente ucraino, sostenendo che con questa strategia Mosca starebbe tentando di far sentire i Paesi europei in pericolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

