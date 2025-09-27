Zelensky avverte | Intercettati 92 droni russi diretti in Polonia la prossima potrebbe essere l’Italia Il Cremlino nega | Mai mirato all’Europa

Non cessano i sorvoli di droni e caccia russi sui Paesi europei. Nelle ultime ore un avvistamento – poi rivelatosi un falso allarme – ha costretto a chiudere per circa un’ora una delle sei piste dell’ aeroporto Schiphol di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Un avvertimento ben più concreto, dopo le 22 segnalazioni raccolte negli ultimi giorni, arriva da Kiev: «Tre settimane fa 92 droni erano in volo verso la Polonia, li abbiamo intercettati quasi tutti. La direzione però è chiara», ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. « L’Italia potrebbe essere la prossima. Guardate la Norvegia, o la Danimarca. Ci sono segnali da Svezia, Romania, Paesi baltici. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: zelensky - avverte

Trump avverte Zelensky: “Non dovrebbe prendere di mira Mosca”. E conferma: “Missili Patriot già spediti dalla Germania”

Zelensky attacca Putin e avverte Trump: “La pace non può aspettare 50 giorni, le sanzioni servono subito”

"Non regaleremo la nostra terra ai russi". Zelensky avverte Trump e Putin: "Nessuna decisione senza di noi"

Zelensky avverte l’Onu. «Se non fermate Mosca la guerra si espanderà» - X Vai su X

Appello di #Zelensky alle #NazioniUnite: "Fermate Putin". Faccia a faccia tra #Rubio e #Lavrov - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky: «Intercettati 92 droni diretti in Polonia, Italia potrebbe essere prossima». Nato: «Non cerchiamo guerra con Russia ma pronti alla difesa» - L'Ucraina ha intercettato nel suo spazio aereo 92 droni diretti verso la Polonia, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo, ha scritto in un post su X Volodymir Zelensky ... Come scrive ilmattino.it

Zelensky sui droni russi, l'Italia potrebbe essere la prossima - Parlando delle presunte incursioni della Russia su vari Paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l'Ucraina ha intercettato 92 droni diretti verso la Polonia e che "l'Italia ... Si legge su msn.com