Il presidente ucraino: «Mosca si prepara ad attaccare un altro Paese europeo». Altri droni avvistati su Danimarca e Norvegia. Lavrov: «Qualunque aggressione nei nostri confronti riceverà una risposta decisa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky: «92 droni russi verso la Polonia, l'Italia potrebbe essere la prossima. Putin sta mettendo alla prova le capacità europee»

Zelensky sui droni russi: "l'Italia potrebbe essere la prossima" - Parlando delle presunte incursioni della Russia su vari Paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’Ucraina ha intercettato 92 droni diretti verso la Polonia e che «l'Italia ... Come scrive gazzettadiparma.it

Zelensky sui droni russi “L’Italia potrebbe essere la prossima. Putin sta mettendo alla prova l’Europa” - "Per quanto riguarda gli attacchi della Russia contro i paesi europei: la Russia sta mettendo alla prova la propria capacità di dif ... Segnala italpress.com