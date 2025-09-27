Zelensky | 92 droni russi verso la Polonia l' Italia potrebbe essere la prossima Ma Tajani | Non siamo un obiettivo militare
Il presidente ucraino: «Mosca si prepara ad attaccare un altro Paese europeo, Putin sta testando le vostre capacità». Altri droni avvistati su Danimarca e Norvegia. Lavrov: «Qualunque aggressione nei nostri confronti riceverà una risposta decisa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: zelensky - droni
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Guerra in Ucraina, Zelensky: “1000 droni e 1000 bombe aeree russe la scorsa settimana”
Droni russi in Europa? Secondo Zelensky “l’Italia potrebbe essere la prossima”. Queste previsioni accurate non ci sono mai piaciute, soprattutto quando riguardano l’Italia. Zelensky parlava dei droni che stanno sorvolando da alcuni giorni la Danimarca la Sve - X Vai su X
#Zelensky: la reazione dell’Europa alle violazioni russe dello spazio aereo è “troppo debole” - #Russia #Ucraina #UE #droni #NATO - facebook.com Vai su Facebook
Allarme di Zelensky sui droni russi: 'L'Italia potrebbe essere la prossima'. Dombrovskis: 'L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca' - Il commissario Ue per l'Economia: 'Mosca ha mire oltre l'Ucraina, il muro di droni per difenderci'. Segnala ansa.it
Droni sull'Europa, l'allarme di Zelensky: 'L'Italia potrebbe essere la prossima' - orientale, ma l'onda d'urto travalica i confini: in Europa si parla 'guerra ibrida' con Mosca. Si legge su ansa.it