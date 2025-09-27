Zelensky |  92 droni russi verso la Polonia l' Italia potrebbe essere la prossima Ma Tajani |  Non siamo un obiettivo militare

Il presidente ucraino: «Mosca si prepara ad attaccare un altro Paese europeo, Putin sta testando le vostre capacità». Altri droni avvistati su Danimarca e Norvegia. Lavrov: «Qualunque aggressione nei nostri confronti riceverà una risposta decisa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

