Zaniolo l’ammiratore di Iker Bravo nella serie A | Andrà lontano
2025-09-26 12:23:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! L’italiano Nicolò Zaniolo attaccante di Udinese ha detto il suo compagno di squadra Iker Bravo convocato per suonare da vicino il Sub 20 Mondiale Coppa con Spagna per continuare al livello che ora è “andrà lontano”. Zaniolo e Iker Bravo condivide costumi In údine. E Anche la posizione, nell’area collegata all’area, vicino all’obiettivo. L’italiano è arrivato quest’estate come Cedivo da Galatasaray E ha già raccolto in qualche modo la sua prima proprietà martedì scorso. Lo spagnolo è prima della sua seconda campagna al club. E ha due obiettivi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
