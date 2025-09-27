Zanini | il Veneto ha bisogno di guida forte e radicata
Avvocato Cristina Zanini, candidata vicentina di FdI alle regionali del 23 e 24 novembre, partiamo dal Veneto: quali sono le priorità e i nodi più urgenti?“Innanzitutto il lavoro e la sicurezza delle nostre imprese. Il Veneto resta una locomotiva produttiva ma ha bisogno di ulteriori infrastrutture snelle e di regole certe: dalla manutenzione stradale al . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: zanini - veneto
A Treviso, città dell'acqua, Lab Village presente i risultati di un laboratorio che ha coinvolto artisti e residenti in diverse zone del Veneto caratterizzate da laghi e fiumi. I territori possono essere raccontati a partire dall'elemento dell'Acqua? Il turismo legato a q - facebook.com Vai su Facebook
Alzheimer e demenza, stimati oltre 78mila casi prevalenti in Veneto - Il segretario Giovanni Zanini: «Non possiamo occuparci solo del paziente e della sua famiglia. Si legge su veronasera.it