Zanini | il Veneto ha bisogno di guida forte e radicata

Lidentita.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvocato Cristina Zanini, candidata vicentina di FdI alle regionali del 23 e 24 novembre, partiamo dal Veneto: quali sono le priorità e i nodi più urgenti?“Innanzitutto il lavoro e la sicurezza delle nostre imprese. Il Veneto resta una locomotiva produttiva ma ha bisogno di ulteriori infrastrutture snelle e di regole certe: dalla manutenzione stradale al . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

zanini il veneto ha bisogno di guida forte e radicata

© Lidentita.it - Zanini: il Veneto ha bisogno di guida forte e radicata

In questa notizia si parla di: zanini - veneto

zanini veneto ha bisognoAlzheimer e demenza, stimati oltre 78mila casi prevalenti in Veneto - Il segretario Giovanni Zanini: «Non possiamo occuparci solo del paziente e della sua famiglia. Si legge su veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Zanini Veneto Ha Bisogno