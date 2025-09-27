Zaino sospeso il gesto concreto di solidarietà del Lions Club Colle Guasco a favore delle famiglie in difficoltà

Anconatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Un gesto concreto di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà. Il Lions Club Ancona Colle Guasco, aderendo al service distrettuale del Multidistretto 108 denominato “Zaino Sospeso”, ha consegnato nella giornata odierna un importante quantitativo di materiale scolastico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zaino - sospeso

Zaino sospeso nelle cartolerie, così si aiutano gli studenti più poveri

Si avvicina la prima campanella, ecco lo 'zaino sospeso': al via la raccolta di quaderni e astucci per le famiglie in difficoltà

Donazioni di materiale scolastico a chi è in difficoltà: torna lo 'Zaino sospeso'

Canosa, al via «Zaino sospeso»: un sostegno alle famiglie in difficoltà per il ritorno a scuola - L’iniziativa dei Servizi Sociali, in collaborazione con il Rotaract Club, permette a chi vuole di donare materiale scolastico a bambini in difficoltà, garantendo quaderni, penne e astucci per tutti. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

zaino sospeso gesto concretoZaino Sospeso a sostegno dell'Istruzione - Lecce, 12 Settembre 2025    Il Lions Club Puglia Patrimoni e dei Cittadini è lieto di annunciare un'altra significativa ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Zaino Sospeso Gesto Concreto