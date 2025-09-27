Zaino sospeso il gesto concreto di solidarietà del Lions Club Colle Guasco a favore delle famiglie in difficoltà
ANCONA – Un gesto concreto di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà. Il Lions Club Ancona Colle Guasco, aderendo al service distrettuale del Multidistretto 108 denominato “Zaino Sospeso”, ha consegnato nella giornata odierna un importante quantitativo di materiale scolastico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: zaino - sospeso
Zaino sospeso nelle cartolerie, così si aiutano gli studenti più poveri
Si avvicina la prima campanella, ecco lo 'zaino sospeso': al via la raccolta di quaderni e astucci per le famiglie in difficoltà
Donazioni di materiale scolastico a chi è in difficoltà: torna lo 'Zaino sospeso'
Recap “ ” Centro Commerciale Neapolis Sabato 13 settembre abbiamo raccolto una grande quantità di materiale scolastico grazie all’iniziativa Zaino Sospeso, ospitata dal Centro Commerciale Neapolis. Un ringraziamento sincero - facebook.com Vai su Facebook
24/9/25. "Zaino sospeso"(Lions Club Chioggia)lasciando materiale didattico per alunni di famiglie in difficoltà in queste librerie: -Bonaldo -Pegaso -Centro copie -Arcobaleno -Diagramma -Carta boutique -Tamburino -Fagi (v.FB) - X Vai su X
Canosa, al via «Zaino sospeso»: un sostegno alle famiglie in difficoltà per il ritorno a scuola - L’iniziativa dei Servizi Sociali, in collaborazione con il Rotaract Club, permette a chi vuole di donare materiale scolastico a bambini in difficoltà, garantendo quaderni, penne e astucci per tutti. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Zaino Sospeso a sostegno dell'Istruzione - Lecce, 12 Settembre 2025 Il Lions Club Puglia Patrimoni e dei Cittadini è lieto di annunciare un'altra significativa ... Come scrive affaritaliani.it