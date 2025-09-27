YouTube Premium cambia grazie all’IA e nascono nuove polemiche
YouTube sta per fare un passo significativo nel futuro dell’intrattenimento digitale, inaugurando una nuova era di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Ma c’è una condizione, queste innovazioni sono inizialmente riservate a una nicchia privilegiata, gli abbonati a YouTube Premium, che avranno l’opportunità di esplorare in anteprima il YouTube Labs AI testing pool. Non solo critiche, dopo il pericolo ban, quindi per YouTube. Questo programma, lanciato il 25 settembre 2025, segna una direzione chiara per la piattaforma. È importante sottolineare che YouTube Labs è un’iniziativa specifica per YouTube, distinta da Google Labs, la fucina di sperimentazione AI della casa madre. 🔗 Leggi su Screenworld.it
