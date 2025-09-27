YouTube demonetizza il canale dell’attivista palestinese Hamzah Saadah che chatta con gli israeliani

A denunciare quello che chiama “tentativo di censura” è Hamzah Saadah, lo youtuber statunitense di genitori palestinesi che dopo il 7 ottobre ha moltiplicato i contenuti Pro Pal, lanciandosi in spericolate quanto efficaci conversazioni con utenti israeliani su piattaforme come Tim Tok Live. Compresi militari dell’esercito israeliano, che non si tirano indietro quando si trattava di rivendicare le operazioni a Gaza, e giovanissimi pronti a difendere a spada tratta le ragioni dell’intervento militare, negando piuttosto le conseguenze umanitarie che Hamzah citava ricevendo spesso insulti e minacce in diretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

