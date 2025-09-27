Yossi Cohen svela i segreti del Mossad | nel suo libro anche la controversia sul Qatar

Un’autobiografia che è anche manifesto politico e riflessione strategica. Con The Sword of Freedom: Israel, Mossad, and the Secret War, uscito il 16 settembre per Harper Collins, Yossi Cohen – direttore del Mossad tra il 2016 e il 2021 – rompe il silenzio che tradizionalmente avvolge i capi dell’ intelligence israeliana e porta il lettore dentro una delle agenzie più temute e rispettate del mondo. Il volume, 288 pagine asciutte e dirette, si presenta come un memoir ma ambisce a molto di più: è una narrazione personale che intreccia ricordi operativi, riflessioni sulla sicurezza nazionale e un’analisi del conflitto mediorientale. 🔗 Leggi su Panorama.it

