Yildiz si allontana dal riscaldamento per salutare Del Piero | La potenza di una leggenda
Kenan Yildiz si allontana dal gruppo del riscaldamento della Juventus prima della partita con l'Atalanta per salutare Alessandro Del Piero e il presentatore elogia l'ex capitano e numero 10 bianconero: "La potenza di una leggenda". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: yildiz - allontana
La Juventus allontana le voci su Yildiz: vicino il rinnovo di contratto fino al 2030
Forbidden Fruit, anticipazioni 26 agosto: Yildiz sospetta di Halit, Zeynep allontana Alihan
BRAVA Zeynep si ALLONTANA da Yildiz per la sua cattiveria, ha fatto bene? Link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook