Yildiz si allontana dal riscaldamento per salutare Del Piero | La potenza di una leggenda

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kenan Yildiz si allontana dal gruppo del riscaldamento della Juventus prima della partita con l'Atalanta per salutare Alessandro Del Piero e il presentatore elogia l'ex capitano e numero 10 bianconero: "La potenza di una leggenda". 🔗 Leggi su Fanpage.it

