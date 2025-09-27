Yildiz Juve | nessun dubbio da parte di Tudor sul numero 10 Scelta chiara in vista della sfida contro l’Atalanta i dettagli

Yildiz Juve: Tudor ha le idee chiare sul numero 10 in vista del big match odierno contro l’Atalanta. Scelta fatta, tutti i dettagli. Nessun dubbio, nessun riposo per il leader. Anche contro l’ Atalanta, le chiavi della fantasia della Juventus saranno affidate a Kenan Yildiz. Nonostante il tour de force delle ultime settimane, Igor Tudor non rinuncia al suo numero 10 e lo schiererà titolare anche nel big match di questo pomeriggio. JUVE ATALANTA LIVE Un leader insostituibile. La scelta del tecnico croato è un segnale forte. In una partita così delicata, contro un avversario sempre temibile, Tudor ha deciso di non privarsi del suo giocatore di maggior talento, nonostante le fatiche accumulate tra campionato e Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve: nessun dubbio da parte di Tudor sul numero 10. Scelta chiara in vista della sfida contro l’Atalanta, i dettagli

In questa notizia si parla di: yildiz - juve

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Yildiz celebrato dalla Juve: il post social dei bianconeri gasa i tifosi ed esalta il 10 bianconero – FOTO

Il grave infortunio ribalta tutto, fiato sospeso Juve: Yildiz è il prescelto

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. #JuveAtalanta - X Vai su X

?“Yildiz campione fatto e finito, Comolli una garanzia. Il nuovo Retegui? Uno da Juve” Vai su Facebook

La Juve e i problemi con Vlahovic, David, Openda e Yildiz? Mara Maionchi ha la soluzione. E su “quell’uomo che oggi è all’Inter”… - Il tifo ereditato dal padre lucchese, i ricordi di Platini e Del Piero, lo sguardo su Yildiz e un riferimento a “quell’uomo ... Lo riporta mowmag.com

Juve-Atalanta, la probabile formazione di Tudor tra rientri, conferme e dubbi. Una grande sorpresa! - I bianconeri sfidano la Dea per tornare subito al successo e dare un segnale al Napoli: le possibili scelte del tecnico della Vecchia Signora ... Come scrive msn.com