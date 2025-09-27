Yildiz Del Piero e quel gesto che non è passato inosservato durante il riscaldamento | cosa è successo prima di Juve Atalanta – VIDEO
Yildiz Del Piero, l’incontro a bordocampo che ha commosso i tifosi: il giovane turco interrompe il riscaldamento per salutare la leggenda bianconera. Un’immagine che, pur senza bisogno di parole, ha fatto il giro del mondo, commuovendo i tifosi e confermando un legame indissolubile tra passato, presente e futuro della Juventus. Poco prima del fischio d’inizio della super sfida tra Juventus e Atalanta, in programma oggi all’Allianz Stadium, Kenan Yildiz è stato protagonista di un gesto che non è passato inosservato. Come mostrato dalle telecamere e dalle immagini che hanno subito invaso i social, il giovane talento turco ha interrotto il suo riscaldamento per andare a salutare una leggenda bianconera: Alessandro Del Piero, presente a bordo campo in collegamento con alcune emittenti televisive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
