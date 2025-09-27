XBOX360 NetISO Server Daemon v0.06 | L’Alternativa Efficiente per la Tua Xbox 360

La comunità di homebrew per Xbox 360 si arricchisce di un nuovo strumento promettente: NetISO server daemon v0.0.6, l’ultima release del server alternativo progettato per funzionare con il plugin netiso di Dashlaunch. Se utilizzi la tua Xbox 360 per giocare ai backup dei giochi direttamente dalla rete, sai già che il plugin netiso è essenziale. NetISO server daemon si propone come un’alternativa moderna ed efficiente per servire i tuoi file ISO alla console, semplificando il processo e offrendo maggiore controllo. Cosa c’è di nuovo nella v0.0.6?. La versione v0.0.6 introduce un fix importante per la gestione della funzione GetIsoSize, correggendo potenziali instabilità e garantendo una comunicazione più affidabile tra il server e la tua Xbox 360. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net