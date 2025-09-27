XBOX360 ABadAvatarHDD 1.01a | La Guida Definitiva per Eseguire l’Exploit Hypervisor sull’Xbox 360 dall’HDD Interno

27 set 2025

Se possiedi una Xbox 360 moddata e sei stanco di dover avere sempre una chiavetta USB conficcata nella console per avviare la dashboard custom, ABadAvatarHDD è la soluzione che fa per te. Questa versione modificata del noto exploit ABadAvatar permette di eseguire l’exploit hypervisor direttamente dall’hard disk interno (HDD) della console, offrendo un’esperienza più pulita e immediata. In questo articolo, esploriamo la versione più recente, la 1.01a, e vediamo come configurarla passo dopo passo. Cos’è ABadAvatarHDD? ABadAvatarHDD è un fork modificato in HEX del progetto ABadAvatar di Shutterbug (a sua volta basato su BadUpdate di Grimdoomer). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

