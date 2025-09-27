X Factor Orazio Damiata | Ecco Chi E’ Il Cantante!
X Factor 2025: Orazio Damiata strega tutti con la sua voce graffiante. La performance intensa di Orazio Damiata conquista giudici e pubblico: ecco chi è la rivelazione più inaspettata delle audizioni. Chi è Orazio Damiata, la rivelazione delle audizioni di X Factor 2025. Le audizioni di X Factor 2025 stanno regalando sorprese e nuove voci pronte a lasciare il segno nel panorama musicale italiano. Tra i protagonisti più discussi delle ultime puntate c’è Orazio Damiata, 25 anni, un giovane artista emergente che ha saputo catturare l’attenzione di pubblico e giudici con un’interpretazione intensa e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
In questa notizia si parla di: factor - orazio
X Factor Italia. . Orazio Damiata "E se domani" di Mina - Audizioni X Factor 2025 La voce di Orazio ed il brano di Mina significano solo una cosa: uno, due, tre, 4 sì! #XF2025 ogni giovedì su Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook
A X Factor 2025 arriva Orazio Damiata, 25 anni, che ha scelto E se domani di Mina. Una voce che mette i brividi, capace di sorprendere i giudici e conquistare quattro sì. Tu cosa ne pensi della sua esibizione? - X Vai su X
(VIDEO)Una voce che emoziona: Orazio Damiata porta Favara sul palco di X Factor 2025 - Condividi questo su WhatsApp Un’esibizione carica di emozioni ha fatto brillare Orazio Damiata, un giovane di 25 anni originario di Favara e ora residente a Empoli, durante la nuova edizione di X Fact ... Scrive favaraweb.com
Il favarese Orazio Damiata con “E se domani” conquista i giudici di X Factor 2025 - Tra i protagonisti assoluti della seconda serata il giovane favarese Orazio Damiata, 25 anni, che si è presentato con il brano di Mina “E se domani”, conquistando la giuria composta da Achille Lauro, ... Lo riporta grandangoloagrigento.it