X Factor 2025 concluse le audizioni si vola ai Bootcamp

Da ora per restare in gara bisognerà ottenere 4 sì L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - X Factor 2025, concluse le audizioni si vola ai Bootcamp

In questa notizia si parla di: factor - concluse

Le audizioni si sono concluse, ma il viaggio della musica non si ferma qui. Regionale e X Factor vi accompagneranno verso la prossima tappa: i Bootcamp. Seguici per scoprire tutte le novità. #Regionale #TuttoQuelloCheTiMuove #XF2025 #ViaggiaConLaMu Vai su Facebook

Ufficialmente si sono concluse le Audizioni di #XF2025 La prossima fase sono i Bootcamp con un meccanismo tutto nuovo che scopriremo insieme il prossimo Giovedì su @SkyItalia e @NOWTV_It - X Vai su X

X Factor 2025: il recap della terza puntata, ultima chiamata per le audizioni - X Factor 2025 chiude le audizioni: Layana Oriot, Black Cats e Tommaso Vulpio tra i protagonisti. Riporta lifestyleblog.it

X Factor 2025: i concorrenti che hanno superato le Audizioni e vanno ai Bootcamp - Finite le Audizioni di X Factor 2025: scopri chi sono tutti i cantanti e i gruppi che sono passati ai Bootcamp? Si legge su gazzetta.it