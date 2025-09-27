WWE | Tiffany contro Jade Cargill e Nia Jax ecco chi sfiderà Stephanie Vaquer a Crown Jewel
Tiffany Stratton ha mantenuto il WWE Women’s Championship nel main event di WWE SmackDown, superando Jade Cargill e Nia Jax in un triple threat match che ha determinato anche la sfidante di Stephanie Vaquer per Crown Jewel. Il contesto della sfida a tre. La campionessa Tiffany ha affrontato la sua nona difesa titolata in 267 giorni di regno. Un doppio incrocio per lei, che doveva sopravvivere all’assalto di Jade Cargill che si era guadagnata l’opportunità vincendo il torneo Queen of the Ring e sfidando senza successo la campionessa a SummerSlam e di Nia Jax, l’ex detentrice del titolo, che non ha mai digerito la sconfitta subita grazie al contratto Money in the Bank da parte di Tiffany. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
