WWE | Sangue caos e improvvisazione il finale shock di SmackDown spiegato

Il main event di SmackDown a Orlando non è finito come nessuno si aspettava, soprattutto i fan presenti. Nel match a tre per il titolo femminile di SmackDown, Tiffany Stratton ha difeso la sua cintura contro Jade Cargill e Nia Jax. L’incontro è stato intenso, ma a far parlare tutti non è stato solo l’ottimo lavoro delle tre lottatrici, bensì il finale caotico e improvvisato che ha lasciato il pubblico spiazzato. Durante il match, ci sono stati diversi tentativi di schienamento da parte di tutte e tre, ma la situazione è cambiata drasticamente quando Jade Cargill ha riportato una brutta ferita alla testa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

