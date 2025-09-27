WWE | Sangue caos e improvvisazione il finale shock di SmackDown spiegato
Il main event di SmackDown a Orlando non è finito come nessuno si aspettava, soprattutto i fan presenti. Nel match a tre per il titolo femminile di SmackDown, Tiffany Stratton ha difeso la sua cintura contro Jade Cargill e Nia Jax. L’incontro è stato intenso, ma a far parlare tutti non è stato solo l’ottimo lavoro delle tre lottatrici, bensì il finale caotico e improvvisato che ha lasciato il pubblico spiazzato. Durante il match, ci sono stati diversi tentativi di schienamento da parte di tutte e tre, ma la situazione è cambiata drasticamente quando Jade Cargill ha riportato una brutta ferita alla testa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: sangue - caos
4 luglio 1789: la Rivoluzione francese tra sangue, caos e persecuzione religiosa
Sangue a Sante Marie: zio ferisce nipote della droga, caos familiare esplode
«L’umanità è morta. Il sangue è carburante. L’inferno è pieno. » Quando Pocketpair ha svelato la collaborazione con ULTRAKILL, nessuno se lo sarebbe aspettato. Due mondi agli antipodi – il colorato e vivace Palworld e l’oscuro caos ultraviolento di ULTRA - facebook.com Vai su Facebook
Queer per la Palestina, caos a bordo della Flotilla. Come riportato dalla testata Le Courrier de l’Atlas, ci sono state tensioni nel contingente maghrebino della Flotilla, diretta a Gaza. Il coordinatore Khaled Boujemâa ha lasciato la missione per protestare contro - X Vai su X
Braun Strowman è tornato in WWE, seminato il caos a Raw - Dopo Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, gli Hit Row, Karrion Kross e Jonny Gargano, adesso è toccato a Braun Strowman. Segnala tomshw.it