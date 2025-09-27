Da quando Sami Zayn è diventato campione degli Stati Uniti sta cercando di onorare al massimo la cintura e ha re-introdotto la Open Challenge che sta tenendo ogni settimana a SmackDown. Open Challenge per il titolo US resa famosa da John Cena e che ha sempre rappresentato un’opportunità anche per wrestler emergenti e così è stato questa notte quando a sorpresa per sfidare Sami Zayn si è presentato un lottatore da NXT, lo Young OG Je’Von Evans. Pubblico impressionato. A 24 ore da No Mercy e dal suo match contro Josh Briggs, presente a bordo ring, Je’Von Evans non si è preoccupato del domani, ma ha provato a compiere un’impresa nel presente andando ad accettare la Open Challenge di Sami Zayn. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Je’Von Evans brilla nel main roster e sfiora l’impresa contro Sami Zayn