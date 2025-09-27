WWE | Il nuovo Kevin Owens notevole perdita di peso e dubbi sul suo futuro

Kevin Owens non è stato visto sul ring da quando ha annunciato di avere problemi al collo che avrebbero richiesto un intervento chirurgico. A causa di questo infortunio, ha dovuto rinunciare a un match di grande rilievo a WrestleMania contro Randy Orton, che alla fine ha affrontato Joe Hendry al suo posto. Durante questa pausa, Owens è comunque rimasto sotto i riflettori. Di recente è stato avvistato insieme alla moglie a Disneyland, dove la sua notevole perdita di peso è apparsa subito evidente. La foto è stata condivisa sui social e ha sorpreso molti fan della WWE, che hanato quanto sia cambiato il suo aspetto.

