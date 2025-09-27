WWE | Gli Street Profits si guadagnano una title shot contro i Wyatt Sicks
I Wyatt Sicks hanno dei nuovi sfidanti. L’episodio di SmackDown del 26 settembre, andato in scena al Kia Center di Orlando, Florida, ha visto incoronare i nuovi primi sfidanti ai titoli di coppia. I Wyatt Sicks si confermano campioni di coppia dominanti, ma questa settimana due team si sono affrontati per guadagnarsi l’opportunità di sfidarli: gli Street Profits e il duo formato da Carmelo Hayes e The Miz. Un compito tutt’altro che semplice, considerando la brutalità della stable nata dalla visione di Bray Wyatt. The Street Profits seem to firmly be the one same page tonight. #SmackDown pic.twitter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: street - profits
WWE: Street Profits o Miz e Melo? Ecco chi sfiderà i Wyatt Sicks a Parigi
CLASH IN PARIS: I Wyatt Sicks si tengono i titoli tag team, Street Profits battuti slealmente
Dave Meltzer: “Gli Street Profits si separeranno, colpa del team creativo”
I Wyatt Sicks sconfiggono gli Street Profits e conservano i titoli di coppia WWE. Vai su Facebook
La WWE invia un messaggio serio a Wyatt Sicks - Sul suo profilo Instagram ufficiale, la compagnia ha pubblicato un video che ripropone il sinistro scontro di Uncle Howdy con The Str ... Secondo worldwrestling.it
Wyatt Sicks fa altre vittime a WWE SmackDown - Wyatt Sicks colpisce ancora a SmackDown, prendendo di mira i Street Profits nel backstage e seminando il caos nella divisione tag team della WWE. Si legge su worldwrestling.it