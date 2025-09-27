WWE | Gli Street Profits si guadagnano una title shot contro i Wyatt Sicks

I Wyatt Sicks hanno dei nuovi sfidanti. L’episodio di SmackDown del 26 settembre, andato in scena al Kia Center di Orlando, Florida, ha visto incoronare i nuovi primi sfidanti ai titoli di coppia. I Wyatt Sicks si confermano campioni di coppia dominanti, ma questa settimana due team si sono affrontati per guadagnarsi l’opportunità di sfidarli: gli Street Profits e il duo formato da Carmelo Hayes e The Miz. Un compito tutt’altro che semplice, considerando la brutalità della stable nata dalla visione di Bray Wyatt. The Street Profits seem to firmly be the one same page tonight. #SmackDown pic.twitter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

