WWE | Drew McIntyre un fiume in piena contro Rhodes e la corruzione Jacob Fatu lo zittisce
Drew McIntyre è stato uno dei grandi sconfitti di WrestlePalooza, tradito dal proprio fisico ad un passo dalla vittoria contro Cody Rhodes. Un’altra sconfitta per lo scozzese che gli ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca oltre a qualche acciacco fisico. McIntyre si è infatti presentato a SmackDown questa notte con un vistoso tutore alla gamba e si è subito lamentato della sconfitta di sabato scorso. Cody controlla tutto?. McIntyre di fronte al pubblico di Orlando ha ricordato come in quell’arena sia ritornato nel 2017 e in quell’arena, in epoca covid abbia vinto il titolo contro Randy Orton. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
