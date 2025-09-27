WWE | Bufera su Nia Jax Jade Cargill finisce sanguinante e i fan chiedono il licenziamento
L’episodio di SmackDown andato in onda ieri sera si è concluso con il match valido per il WWE Women’s Title, in cui Tiffany Stratton ha difeso la cintura contro Jade Cargill e Nia Jax. Durante l’incontro, Jade Cargill si è ferita al volto dopo essere stata lanciata con estrema forza contro i gradoni d’acciaio da Nia Jax. L’incidente ha scatenato una forte reazione da parte dei fan, che ora chiedono a gran voce che la WWE licenzi Nia Jax. #Smackdown #NXTNoMercy Jade Cargill has the most dickriding fans. 'But but Nia and Tiffany' Bitch shut up she did that shit to herself. Stupid fuck slammed her face right on the edge of the steps. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
