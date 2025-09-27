WWE | Alexa Bliss e The Undertaker approdano su Call of Duty | Mobile

Alexa Bliss e l’Hall of Famer The Undertaker stanno per sbarcare nel mondo di Call of Duty: Mobile come parte di una nuova campagna promozionale in collaborazione con la WWE. L’annuncio è stato fatto da Call of Duty: Mobile sui social media, dove è stato confermato che il duo sarà protagonista nel gioco a partire da mercoledì 1° ottobre alle 17:00 PT (ora del Pacifico). L’account ufficiale ha condiviso un messaggio criptico per anticipare l’evento: “Luci spente. Arena piena. CODM x @WWE sta per prendersi il centro della scena. In diretta mercoledì prossimo con @AlexaBlissWWE e @Undertaker!” Lights down. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss e The Undertaker approdano su Call of Duty: Mobile

