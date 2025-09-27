Wuthering Waves 2.7 | tutte le novità dell’aggiornamento Dawn Breaks on Dark Tides e i codici da riscattare
Kuro Games ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Wuthering Waves 2.7, il nuovo aggiornamento del popolare action RPG free-to-play, disponibile dal 9 ottobre 2025. La patch, intitolata Dawn Breaks on Dark Tides, arricchirà il gioco con nuove missioni principali, Resonator inediti, ottimizzazioni di sistema, eventi speciali e ricompense gratuite riscattabili tramite codici. Nuove missioni principali e contenuti narrativi. La trama di Wuthering Waves si espande con tre nuovi capitoli: Chapter II Act X: The Bygone Shall Always Return. Chapter II Act XI: Dawn Breaks on Dark Tides. Afterstory: A Stranger in a Strange Land. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: wuthering - waves
