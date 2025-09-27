WTA Pechino 2025 Swiatek Andreeva e Zheng accedono agli ottavi Fuori Clara Tauson

Le partite del secondo turno della parte alta del tabellone animano il sabato del torneo WTA di Pechino. Esordio sul velluto per la polacca Iga Swiatek, testa di serie numero uno, la russa Mirra Andreeva, quarta favorita del tabellone, e la cinese Qinwen Zheng. Esce a sorpresa la danese Clara Tauson. Zeynep Sonmez firma la grande sorpresa di giornata. La giocatrice turca, numero 82 del ranking, supera 6-4 2-6 6-3 la danese Clara Tauson, decima favorita del tabellone. Esordio sul velluto per Iga Swiatek. La polacca, testa di serie numero uno, liquida la cinese Yue Yuan 6-0 6-3 in un’ora e sedici minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Pechino 2025, Swiatek, Andreeva e Zheng accedono agli ottavi. Fuori Clara Tauson

