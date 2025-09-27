Charlie Kirk aveva reso celebre il suo format “Prove me wrong”: un tavolino, un cartello, un’idea conservatrice da difendere, e la sfida al pubblico a contraddirla. Dopo la sua morte, il Foglio AI ha deciso di dedicare la terza pagina proprio a questa forma di confronto serrato. Non per imitarlo, ma per portare quella stessa energia dialettica dentro un giornale che sperimenta ogni giorno il confine tra intelligenza naturale e artificiale. In tempi in cui il dibattito politico tende a trasformarsi in scontro tribale, vogliamo usare la simulazione per rimettere al centro la forza dell’argomentazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Wokisti allo specchio sulla “libertà sequestrata”