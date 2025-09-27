William Dalrymple svela i segreti della Via dell’Oro
Giovedì alle 18,30 in Triennale a Milano sul palco salirà lo scrittore William Dalrymple (nella foto) per presentare il suo “ La via dell’oro. Come l’India antica ha trasformato il mondo “ ( Adelphi ). Con lui, in dialogo, Stefano Salis. Tra i massimi storici dell’Asia meridionale, Dalrymple è il primo a dare un nome alla rete ideale di porti, itinerari e rotte marittime che per secoli ha collegato l’ India monsonica al Mar Rosso e al bacino mediterraneo da un lato, all’Indocina e al Mar Cinese Meridionale dall’altro: la Via dell’Oro. Una definizione che riscatta dall’oblio una realtà storica concreta e documentata, ma rimasta a lungo in ombra rispetto alla più celebre Via della Seta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: william - dalrymple
Dal 1° al 7 ottobre, William Dalrymple sarà in Italia per presentare il suo nuovo libro "La Via dell'Oro. Come l'India antica ha trasformato il mondo", in libreria dal 30 settembre. - X Vai su X
Venerdì 3 ottobre ore 17.30 Auditorium - Centro Culturale Altinate San Gaetano William Dalrymple, La via dell’oro, Adelphi edizioni con Gianni Dubbini Venier interprete Carla Toffolo Ingresso gratuito senza prenotazione L’India è il cuore dimenticato - facebook.com Vai su Facebook
