Giovedì alle 18,30 in Triennale a Milano sul palco salirà lo scrittore William Dalrymple (nella foto) per presentare il suo “ La via dell’oro. Come l’India antica ha trasformato il mondo “ ( Adelphi ). Con lui, in dialogo, Stefano Salis. Tra i massimi storici dell’Asia meridionale, Dalrymple è il primo a dare un nome alla rete ideale di porti, itinerari e rotte marittime che per secoli ha collegato l’ India monsonica al Mar Rosso e al bacino mediterraneo da un lato, all’Indocina e al Mar Cinese Meridionale dall’altro: la Via dell’Oro. Una definizione che riscatta dall’oblio una realtà storica concreta e documentata, ma rimasta a lungo in ombra rispetto alla più celebre Via della Seta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - William Dalrymple svela i segreti della Via dell’Oro