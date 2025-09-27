Wicked | gli effetti pratici che danno vita ai personaggi di oz

In un panorama cinematografico in continua evoluzione, le produzioni che reinterpretano classici della letteratura e del teatro rappresentano spesso un banco di prova per l’innovazione tecnica e narrativa. Tra queste, il film Wicked: For Good si distingue per l’approccio originale alla trasposizione del celebre musical, ambientato nel mondo di Oz. Questo articolo analizza le caratteristiche principali del progetto, con particolare attenzione all’utilizzo di effetti pratici e alle scelte creative che ne fanno un’anticipazione interessante per gli appassionati. l’approccio narrativo e il contesto della pellicola. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

