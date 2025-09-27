West Nile un sindaco finisce all’ospedale incubo in Veneto
Non si arresta l’incubo dei virus trasmessi dalle zanzare in Veneto, che anche a fine settembre continuano a colpire con casi gravi e inattesi. Tra gli ultimi, quello del sindaco di Palù, in provincia di Verona, Francesco Farina, 68 anni, ricoverato dal 25 settembre nella clinica Pederzoli di Peschiera del Garda per un’embolia polmonare, complicanza insorta dopo aver contratto il West Nile lo scorso agosto. Un episodio che conferma come la stagione delle arbovirosi stia andando oltre le previsioni. Arbovirosi in crescita anche a settembre. Il bollettino regionale del 24 settembre registra dall’inizio dell’estate 91 casi di West Nile (34 con forme neuroinvasive), 67 di Chikungunya (59 autoctoni, soprattutto nel Veronese) e 27 di Dengue. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
