Weekend tra piogge e schiarite per tutta Italia poi arriva il freddo dalla Russia

Sarà un weekend incerto dal punto di vista meteorologico. Piogge e schiarite caratterizzeranno questo fine settimana, con temperature di circa tre gradi sotto la media, per poi calare ulteriormente ad inizio ottobre. Il vortice depressionario che avvolge l’Italia continuerà a persistere e si allargherà alle regioni del Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una fase instabile nelle prossime ore con forti rovesci a settentrione e tra Sicilia e Calabria. Fino al pomeriggio di sabato, le regioni del Nord saranno interessate da piogge in alcuni casi anche intense e neve sulle Alpi al di sopra dei 2mila metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Weekend tra piogge e schiarite per tutta Italia, poi arriva il freddo dalla Russia

In questa notizia si parla di: weekend - piogge

Il tempo cambia: weekend con cielo coperto e possibili piogge

Piogge e temporali in settimana, con temperature in calo nel weekend

Weekend da calo termico: aria fresca atlantica scaccia il caldo con piogge e temporali

Weekend ancora con #piogge, poi più freddo » #meteo su - X Vai su X

Promemoria per il weekend Sabato pista CHIUSA causa piogge. Domenica 28/09/25 APERTA solo adulti dalle 9-17:30 Ingresso piloti solo FMI / AICS - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, sarà un weekend con piogge e schiarite su tutta l’Italia - ROMA – Un weekend, quello che inizia oggi, tra piogge e schiarite e poi arriverà un impulso freddo dalla Russia. Secondo msn.com

Weekend tra piogge e schiarite: poi arriva il freddo dalla Russia. Ecco quando - Dopo un fine settimana segnato da piogge e vento, le temperature scenderanno fino a 10 gradi sotto la media e solo da domenica 5 ottobre è atteso un ritorno al caldo anomalo ... Come scrive giornalelavoce.it