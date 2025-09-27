Weekend tra nuvole e sole poi irruzione artica a inizio ottobre

Ultimi giorni di settembre sottotono sul fronte meteo: tra rovesci improvvisi e pause soleggiate, l’Italia sperimenta variazioni rapide che anticipano un colpo di scena artico atteso dalla Russia agli inizi di ottobre, preludio a una settimana di sbalzi termici che non accennano a stabilizzarsi. Termometri altalenanti La colonnina di mercurio sta vivendo oscillazioni marcate, con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Weekend tra nuvole e sole, poi irruzione artica a inizio ottobre

In questa notizia si parla di: weekend - nuvole

Meteo Genova: le previsioni per il weekend, tra sole e nuvole

Weekend all’insegna di nuvole e pioggia: attenzione alle possibili grandinate

Meteo weekend, stabile e soleggiato: ma le nuvole sono ancora in agguato

Meteo, le previsioni per il weekend: pioggia e nuvole https://ift.tt/Zi4fMjn https://ift.tt/sFqVDUR - X Vai su X

Ore 12: un lunedì tra pioggia vento e nuvole. Il sole è scomparso. Un triste addio all’estate dopo il weekend da urlo in cui sembrava di essere in piena stagione calda (si sudava). Ora casca l'autunno dal cielo e il tonfo squassa l’ambiente valligiano. Le foglie lo - facebook.com Vai su Facebook

Meteo: Weekend, tra sole cocente e insidie Temporalesche, le previsioni - Il fine settimana si aprirà Sabato 16 Agosto con ancora tanto sole e caldo grazie alla presenza dell'anticiclone africano Caronte che dalle zone interne di Algeria e Marocco si estenderà sul bacino ... Si legge su ilmeteo.it

Meteo Weekend: Agosto si congeda tra Pioggia e Sole, le previsioni per l'ultimo fine settimana - Il mese clou delle vacanze estive ci saluterà con una temporanea rimonta di un campo di alta pressione che allontanerà più velocemente del previsto il ... ilmeteo.it scrive