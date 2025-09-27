Weekend tra nuvole e sole poi irruzione artica a inizio ottobre

Ultimi giorni di settembre sottotono sul fronte meteo: tra rovesci improvvisi e pause soleggiate, l’Italia sperimenta variazioni rapide che anticipano un colpo di scena artico atteso dalla Russia agli inizi di ottobre, preludio a una settimana di sbalzi termici che non accennano a stabilizzarsi. Termometri altalenanti La colonnina di mercurio sta vivendo oscillazioni marcate, con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

