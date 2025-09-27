Weekend con l' allerta meteo poi arriva un insolito crollo termico e forse anche la neve

Allerta meteo arancione in Lombardia e gialla in Emilia-Romagna, Sicilia, Abruzzo, Marche e Calabria. Lo segnala la Protezione civile dopo l'arrivo sul nostro paese di due aree depressionarie che porteranno maltempo anche le estreme regioni del Sud con temporali anche localmente intesi.Se al Nord. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: weekend - allerta

Weekend di fuoco, oggi e domani torna l’allerta caldo: sei le città più roventi

“Allerta meteo nel weekend”. Maltempo in Italia, in queste regioni attesi forti fenomeni

Meteo, temporali e grandine in arrivo: allerta a Milano, Torino, Genova, Trieste e Bolzano. Al Sud ancora caldo record, ma dal weekend cambia tutto

+++ ? ALLERTA #METEO, INIZIA UN WEEKEND DI FORTE #MALTEMPO: SABATO E DOMENICA I FENOMENI PIU' ESTREMI AL CENTRO/SUD, ATTENZIONE - X Vai su X

Meteo, piove sul weekend. Sabato allerta gialla per temporali #Meteo #Cronaca #Marche Vai su Facebook

Allerta meteo, arriva un pesante peggioramento in Italia: ecco dove colpirà - Allerta meteo, arriva un peggioramento davvero pesante in tutta Italia. Da notizie.com

Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Riporta ilgiorno.it