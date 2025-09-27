Week end 27-28 settembre a Firenze e in Toscana | Giornate Europee del Patrimonio Corri la vita spettacoli

Domenica 28 settembre 2025 Corri la Vita vedrà la partecipazione di oltre 38000 persone per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Week end 27-28 settembre a Firenze e in Toscana: Giornate Europee del Patrimonio, Corri la vita, spettacoli

In questa notizia si parla di: week - settembre

Week end 6-7 settembre a Firenze e in Toscana: Rificolona, musei gratis, spettacoli

Week end 20-21 settembre a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi

Rome Future Week: dal 15 al 21 settembre torna la prima grande manifestazione diffusa della Capitale

Celebra con noi la One Piece Week! Fino al 30 settembre, ricevi in omaggio l’esclusivo shikishi acquistando almeno tre libri della serie One Piece! Un oggetto da collezione imperdibile e un'occasione unica per tutti i fan del manga più amato al mondo!!! #o - facebook.com Vai su Facebook

IN CHE SENSO ELODIE ANNALISA E CLARA TUTTE INSIEME DURANTE LA MILAN FASHION WEEK OMMIODDIODODODKDKDKSKSKOS - X Vai su X

Oroscopo di Paolo Fox – Weekend 27-28 settembre 2025 - Il fine settimana è alle porte e come sempre l’oroscopo di Paolo Fox porta con sé indicazioni preziose per affrontare al meglio le giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025. Secondo quilink.it

Weekend del 27 e 28 settembre 2025 a Milano e dintorni, cosa fare? Moda, sagre, scienza, concerti, arte in notturna - Resta aggiornato su tutti gli eventi a Milano e dintorni, iscriviti gratis alla newsletter Milano, 25/09/2025. Si legge su mentelocale.it