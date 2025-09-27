WEC doppietta Cadillac in qualifica alla 6h Fuji
Doppietta Cadillac Hertz Team JOTA nelle qualifiche della 6h del Fuji come accaduto a Le Mans. Alex Lynn precede il compagno di squadra Earl Bamber, le due vetture americane hanno dominato la scena nell’Hyperpole non lasciando spazio ai rivali. Terza pole in stagione per il britannico al volante della V-Series.R n. 12, abile a ripetere alla perfezione quanto realizzato lo scorso anno ai piedi del Monte Fuji. Sconfitta per Aston Martin e Peugeot, rispettivamente in terza e quarta posizione con Marco Sorensen (n. 009) e Mikkel Jensen (n. 93). Quinto tempo per BMW Motorsport e WRT con Sheldon van der Linde (n. 🔗 Leggi su Oasport.it
