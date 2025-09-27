wec aston martin davanti a cadillac nella fp3 del fuji

Per la prima volta nel FIA World Endurance Championship, l’Aston Martin Valkyrie ha chiuso al comando una turno di prove libere. L’auto n. 007 di Harry Tincknell ha fatto la differenza nella FP3 della 6h del Fuji precedendo le due Cadillac Hertz Team JOTA e l’auto gemella n. 009. Earl Bamber (n. 38) e Alex Lynn (n. 12) si sono inseriti nell’ordine a +0.024 ed a +0.031 dalla vetta al termine dell’ultima ora d’azione in pista prima delle qualifiche. Segnali incoraggianti in ogni caso da Aston Martin, protagonista anche nella giornata di ieri alle spalle di Peugeot. Quinto posto oggi per i francesi con il prototipi n. 🔗 Leggi su Oasport.it

