WEC Aston Martin davanti a Cadillac nella FP3 del Fuji
Per la prima volta nel FIA World Endurance Championship, l’Aston Martin Valkyrie ha chiuso al comando una turno di prove libere. L’auto n. 007 di Harry Tincknell ha fatto la differenza nella FP3 della 6h del Fuji precedendo le due Cadillac Hertz Team JOTA e l’auto gemella n. 009. Earl Bamber (n. 38) e Alex Lynn (n. 12) si sono inseriti nell’ordine a +0.024 ed a +0.031 dalla vetta al termine dell’ultima ora d’azione in pista prima delle qualifiche. Segnali incoraggianti in ogni caso da Aston Martin, protagonista anche nella giornata di ieri alle spalle di Peugeot. Quinto posto oggi per i francesi con il prototipi n. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: aston - martin
Aston Martin Vantage S: lusso e prestazioni per la supercar da 680 Cv
Aston Martin Vantage S, il ritorno del V8 che ruggisce con stile
Aston Martin Vanquish Volante, la prova de Il Fatto.it – Lusso e potenza open air – FOTO
A Baku’ Aston Martin ha immesso davvero poca benzina forse nella speranza di una gara con molte più neutralizzazioni. Nell’ultimo giro Stroll deve praticamente fermarsi 100 metri prima del traguardo. #F1 #AzerbaidjanGP #AstonMartin #Fuel #Stroll - X Vai su X
Nella notte italiana si sono disputate le prime due sessioni di prove libere ai piedi del monte Fuji • Nelle FP1, dominio Peugeot in Hypercar. La #94 (Duval/Jakobsen/Vandoorne) firma il miglior tempo davanti alla gemella #93. Sorprendono le Aston Martin - facebook.com Vai su Facebook
WEC, Aston Martin davanti a Cadillac nella FP3 del Fuji - Per la prima volta nel FIA World Endurance Championship, l'Aston Martin Valkyrie ha chiuso al comando una turno di prove libere. Segnala oasport.it
WEC | Fuji, Libere 1: le coppie Peugeot e Aston Martin davanti - Duval ottiene il miglior crono nella doppietta 9X8, seguono le Valkyrie che battono Porsche- Segnala it.motorsport.com